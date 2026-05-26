"Поезд здоровья" приедет в Дмитриевский район Курской области

26 - 29 мая врачи "Поезда здоровья" проведут прием в Дмитриевском районе Курской области, сообщили в Минздраве региона.
Пациентов осмотрят специалисты Курской областной больницы. Прием будет идти в мобильном медицинском комплексе:
26 мая - территория ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" в Дмитриеве, проспект Советских Космонавтов, 5А,
27 мая - Березовский ФАП, Дмитриевский район, село Береза, 80,
28 мая - Селинский ФАП, Дмитриевский район, село Селино, 25,
29 мая - Новопершинский ФАП, Дмитриевский район, село Новая Першина, 43.
Во время приема можно проконсультироваться у кардиолога, невролога, эндокринолога, а также оториноларинголога и дерматовенеролога. Здесь же при необходимости выполнят УЗИ сердца и снимут электрокардиограмму. Записаться на прием можно в Дмитриевской райбольнице. Для посещения понадобятся паспорт, а также полис ОМС и СНИЛС.