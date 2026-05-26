В Курске нашли гранату времен Великой Отечественной войны

25 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области или об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. ЧП произошло вблизи улицы Родниковая Курска.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Как сообщили в МЧС региона, обнаружена граната ф-1. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно сразу обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки там принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.