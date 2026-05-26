За сутки 134 раза ВСУ применили артиллерию по Курской области

За минувшие сутки, в период с 9:00 25 мая до 9:00 26 мая, над Курской областью сбито 95 беспилотников ВСУ различного типа. 134 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и два раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате атак ВСУ в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области повреждены крыша и остекление дома.

В деревне Чечевизня Курчатовского района Курской области поврежден забор частного дома.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.