В Курске убирают свалку площадью в гектар

В районе пересечения строящегося проспекта Булатова и улицы Ольховской в Курске масштабная уборка несанкционированной свалки.

Годы накопления мусора превратили значительную территорию в настоящую экологическую проблему. Помимо антисанитарии, свалка представляет серьезную пожарную опасность из-за легковоспламеняющихся отходов. По предписанию Минприроды, городская администрация обязана в кратчайшие сроки привести участок в порядок.

- Площадь свалки достигает одного гектара, — сообщил Николай Малахов, председатель комитета ЖКХ. — Вероятно, мусор начал скапливаться здесь еще на этапе строительства соседних улиц. Не исключено и то, что отходы свозили сюда со всего города, в том числе и недобросовестные предприниматели, занимающиеся вывозом крупногабаритного мусора без заключения договоров с региональным оператором.

В настоящее время администрация города занимается ликвидацией замусоренной территории, задействовав для этого большегрузную технику.