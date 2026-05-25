МЧС снова выпустило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Курской области

МЧС региона снова выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Курской области. По данным ведомства с вечера 25 мая до вечера 26 мая 2026 года в регионе будет облачно, но с прояснениями. Местами возможны короткие дожди, а днем в некоторых районах – грозы. Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с, а утром и днем местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 15 до 20 градусов.

Главное управление МЧС России по Курской области просит курян быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Занесите в дом или подвал все, что может унести ветром (вещи, мебель). Осмотрите деревья во дворе – сухие ветки могут упасть. Лучше всего поставить машину в гараж. Если гаража нет, паркуйте автомобиль подальше от деревьев и ненадежных построек.