НовостиПроисшествия25 мая 2026 8:55

В ДТП под Курском пострадали четыре человека, в том числе два ребенка

18-летний водитель не предоставил преимущества на дороге, сообщили в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
По предварительной информации, 18-летний водитель врезался в Хендай с несовершеннолетними пассажирками

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авария произошла 23 мая примерно в 15.40 на третьем километре дороги Юго-восточный обход Курска в Курском районе.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Джили ехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества, врезался в Хендай, за рулем которого был 32-летний водитель, сообщили в УМВД региона.

Последний ехал со стороны деревни Лебяжье в направлении автодороги М-2 Крым. В результате ДТП оба водителя, а также девочки-пассажиры Хендая 13 и пяти лет получили травмы и госпитализированы.

По этому ДТП назначена проверка, выясняются обстоятельства аварии. После этого будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения.