25 мая в Курской области прогнозируют град

Днем в регионе пройдут дожди Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

25 мая погода обещает быть переменчивым. Днем пройдут дожди и по прогнозу охватят уже большую часть территории. Не исключены грозы, а в некоторых районах днем даже ожидается град.

Ветер будет дуть с севера. Днем он усилится до 8-13 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 15-16 метров в секунду, предупреждают в ГУ МЧС региона.

Днем столбик термометра поднимется до +20...+25 градусов.

Метеорологическая видимость составит от трех до семи километров.