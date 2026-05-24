В Курской области загорелся вагон с топливом

ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область днем 25 мая. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в воскресенье украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути во Льговском районе. После чего началось возгорание вагона с топливом. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Чтобы обеспечить безопасность жителей региона, из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Их разместят у родных и близких. При необходимости власти выделят жилье.