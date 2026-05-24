В Курской области загорелся жилой дом из-за удара грозы

Происшествие случилось в поселке Коммунар Советского района. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения вечером 22 мая. О пожаре рассказали сами собственники. На место выехали пожарные и добровольная дружина сельсовета. Горела кровля трехквартирного дома.

По словам соседа, на глазах которого и произошел пожар, во время грозы разряд ударил в крышу жилища. Полетели искры и пошел дым. Жители самостоятельно покинули дом.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены и имущество в одной из квартир.

Никто из людей не пострадал.