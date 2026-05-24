За прошедшие сутки над Курской областью сбили 85 украинских беспилотников. Оперативными данными 24 мая поделился губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, 98 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств.

На этот раз не обошлось без пострадавших. 69-летний мужчина подорвался в селе Шептуховка Кореневского района. Ему оторвало правую стопу. Также курянин получил закрытый перелом голени этой же ноги, осколками ему посекло бедро, плечо и левую ногу. Медики областной больницы пытаются помочь раненому.

В деревне Рыжевка Рыльского района в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и повреждена кровля. А в деревне Воронок пострадала крыша производственного помещения агрофирмы.