Жителям курского приграничья выдали более 15,7 тысяч жилсертификатов

На сегодняшний день в Курской области вынужденным переселенцам из приграничья выдано 15 778 жилищных сертификатов на общую сумму 98,5 миллиардов рублей, сообщили в Правительстве региона. В Минстрой России сейчас направлен очередной список. В нем - документы на получение еще более 500 сертификатов. После его согласования в регион поступит новый транш средств.

По официальным данным, в 2025 году в регионе было введено 857 тысяч кв. м жилья, а с начала этого года — 163,6 тыс. кв. м. В Правительстве региона отметили, что также продолжается реализация программы по переселению курян из аварийного жилищного фонда, но есть сложности.

- Из-за ситуации в приграничье часть территорий «выпала». Спрос на жилье в остальных муниципалитетах кратно вырос. Объективно, не все показатели мы сможем выполнить, – прокомментировал ситуацию глава региона Александр Хинштейн.