В Курской области определили лучшего пожарного

Пожарный пятой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области Даниил Долженков признан лучшим в профессии.

В пожарную охрану Даниил пришел сразу после службы в армии, более трех лет назад. Мечта стать огнеборцем зародилась еще в детстве, и родные с радостью поддержали его выбор. На смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший пожарный» Даниил занял первое место. Участники демонстрировали не только глубокие теоретические знания в борьбе с огнем, но и сдавали нормативы по физической подготовке.

- Я активно занимаюсь спортом, – делится Даниил. – В свободное время посещаю спортзал, ведь хорошая физическая форма – неотъемлемая часть нашей профессии.

Огнеборец неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров, вызванных обстрелами ВСУ, и спасал жизни людей.

Теперь Даниил Долженков представит Курскую область на аналогичном конкурсе среди пожарных Центрального федерального округа.