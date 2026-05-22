НовостиПроисшествия22 мая 2026 12:50

Пара из Курской области отсудила почти 300 тысяч рублей за сорванный отдых на Кубе

Причиной аннулирования поездки в суде назвали энергетический кризис на острове
Ольга ДАНИЛОВА
Деньги за путевки вернули только после обращения в суд

В Курской области суд обязал туроператора и турагента возместить ущерб за сорванный отдых на Кубе.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск супружеской пары, чья поездка на Кубу была аннулирована. Туроператор и турагент теперь обязаны выплатить клиентам компенсацию за несостоявшийся отдых, неустойку, моральный вред и штраф за отказ добровольно урегулировать спор.

Как выяснилось в ходе разбирательства, супруги приобрели тур на Кубу, но незадолго до вылета получили уведомление о его аннулировании. Причиной назвали энергетический кризис на острове. После того как туроператор и турагент отказались вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, туристы обратились в суд.

Суд признал действия компаний неправомерными. В итоге, помимо возврата стоимости тура (184 209 рублей), который был осуществлен добровольно после подачи иска, клиенты получат компенсацию морального вреда, штраф и возмещение почтовых расходов на общую сумму 99 866 рублей.