Пара из Курской области отсудила почти 300 тысяч рублей за сорванный отдых на Кубе

Деньги за путевки вернули только после обращения в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области суд обязал туроператора и турагента возместить ущерб за сорванный отдых на Кубе.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск супружеской пары, чья поездка на Кубу была аннулирована. Туроператор и турагент теперь обязаны выплатить клиентам компенсацию за несостоявшийся отдых, неустойку, моральный вред и штраф за отказ добровольно урегулировать спор.

Как выяснилось в ходе разбирательства, супруги приобрели тур на Кубу, но незадолго до вылета получили уведомление о его аннулировании. Причиной назвали энергетический кризис на острове. После того как туроператор и турагент отказались вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, туристы обратились в суд.

Суд признал действия компаний неправомерными. В итоге, помимо возврата стоимости тура (184 209 рублей), который был осуществлен добровольно после подачи иска, клиенты получат компенсацию морального вреда, штраф и возмещение почтовых расходов на общую сумму 99 866 рублей.