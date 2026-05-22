Баскетболиста Рублева из Курска вызвали в две сборные РФ

Игрок курского баскетбольного клуба «Русичи» Богдан Рублев получил заслуженное приглашение сразу в две национальные сборные, сообщает Минспорта региона.

Сборная России U20: Богдан включен в расширенный список команды, которая начнет подготовку в Новогорске с 14 июня по 4 июля. Далее сборная отправится в Белград для серии товарищеских матчей против сербских сверстников (U20).

Сборная по баскетболу 3х3: Рублев также вызван в национальную команду для участия в первом подготовительном сборе в рамках турнира Sirius Cup в Сочи. После этого команду ждет второй этап сборов и выезд в Китай на матчи Лиги наций.