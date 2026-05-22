В Курске на купальщика наехал катер

ЧП произошло в районе "Олимпийца"

В Курске вынесли приговор мужчине за нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

В июле 2024 года мужчина управлял катером на реке Сейм в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». Там он наехал на купавшегося мужчину. В результате пострадавший получил тяжелую травму и стал инвалидом.

В суде водитель катера вину не признал, заявив, что столкновение произошло по вине купальщика. Но суд признал его виновным по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ и на два года ограничил свободу, а также лишил права управления маломерным судном.

Иск пострадавшего о компенсации морального вреда удовлетворен только частично. С виновника ДТП взыскано 800 тысяч рублей из заявленных пяти миллионов.

Приговор в законную силу еще не вступил, добавили в суде.