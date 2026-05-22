Курянин избил подростка из-за шума питбайка

Житель Курского района приговорен к ограничению свободы за избиение подростка из-за шума питбайка. Курский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, признав его виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему.

Инцидент произошел в июле 2025 года. 16-летний подросток катался на питбайке неподалеку от дома мужчины. Шум мотоцикла вызвал недовольство хозяина дома, мужчина сделал юноше замечание. В результате словесной перепалки курянин избил подростка, удары пришлись по голове. Парень получил ссадины.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 116.1 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке, добавили в суде.