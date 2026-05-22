В Курской области создали комиссию по внедрению ИИ

Региональная комиссия по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта и цифровому развитию начала свою работу в Курской области. Возглавил ее губернатор Александр Хинштейн, он же подписал соответствующее постановление.

Основная задача комиссии – наладить эффективное взаимодействие между органами власти, муниципалитетами, вузами и бизнесом для разработки, внедрения и использования ИИ-технологий и цифровой трансформации региона, пояснили в Правительстве региона. Среди ключевых направлений деятельности: реализация решений федеральных комиссий по развитию ИИ, определение долгосрочных приоритетов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» для Курской области и разработка предложений по правовому регулированию искусственного интеллекта.

В состав комиссии вошли чиновники, депутаты, представители вузов и профильных организаций.

- Создание этой структуры призвано повысить эффективность госуправления через активное внедрение цифровых технологий и ИИ. Это, в свою очередь, должно улучшить качество жизни и условия для бизнеса в регионе, – прокомментировал первый заместитель министра цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев.