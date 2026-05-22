В рамках акции "Вода России" в Курской области собрали 110 кубометров мусора

В апреле дан старт очередному сезону Всероссийской акции "Вода России", направленной на очистку берегов водоемов от мусора. Этот масштабный проект является ключевым направлением национального проекта "Экологическое благополучие".

Акция охватывает всю Курскую область, и каждый желающий может присоединиться к уборке или выступить в роли организатора. После проведения мероприятий необходимо предоставить отчетность в Министерство природных ресурсов Курской области.

- С начала нового сезона в Курской области уже проведена 61 акция "Вода России", в которых приняли участие 996 человек. Удалось собрать более 110 кубометров мусора и очистить свыше 43 километров береговой линии, – сообщил заместитель министра природных ресурсов Курской области Алексей Черкасов.

По всем вопросам, связанным с проведением акции и подготовкой отчетности, обращайтесь по адресу: г. Курск, ул. 3-я Песковская, 40, каб. 102. Телефон для справок: 8 (4712) 73-07-91 (доб. 117).