Малогабаритные квартиры в новостройках Курска подорожали сильнее всего в России

Малогабаритные квартиры в России подорожали в среднем на 11% за год, сообщают аналитики.

Исследовалась динамика цен за год на квартиры, площадью менее 32 "квадратов", расположенные в новостройках 70 крупнейших городов России. За год квадратный метр в таких квартирах подорожал в 62 городах из 70, а подешевел только в восьми.

Больше всего цены выросли в Курске (+41,8%) и Владикавказе (+40,2%), на третьем месте - Севастополь (+37,9%), далее идут Череповц (+27,2%) и Иркутск (+26,4%). Подешевели малогабаритные квартиры в новостройках в Чебоксарах (–9,3%), Тольятти (–6,7%), а также Томске (–3%), Махачкале (–2,6%) и Сургуте (–2,6%).

Квадратный метр московской «малютки» прибавил 13,7%, до 501 925 рублей, подмосковной – 16%, до 250 960 рублей, а петербургской – 26%, до 298 771 рубля.