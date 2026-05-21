В Курске в районе Центрального рынка запретили стоянку автомобилей

На участке по улице Верхняя Луговая от улицы Большевиков в Курске по направлению к улице Дзержинского запретили стоянку автомобилей, сообщили в мэрии города.

Изменения внесли из-за работ, проводимых «Мовиста Регионы Курск».

Компания смонтировала ограждения зоны производства работ от улицы Большевиков до улицы Димитрова. Там установили временные дорожные знаки, включая «Ограничение максимальной скорости 40 км/час».

Автомобилистов просят обратить внимание на изменения.