НовостиОбщество21 мая 2026 14:50

В Курске в районе Центрального рынка запретили стоянку автомобилей

Ограничение ввели из-за работ на трамвайных путях
Светлана ВОЛКОВА
Автомобилистов просят принять во внимание ограничения

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

На участке по улице Верхняя Луговая от улицы Большевиков в Курске по направлению к улице Дзержинского запретили стоянку автомобилей, сообщили в мэрии города.

Изменения внесли из-за работ, проводимых «Мовиста Регионы Курск».

Компания смонтировала ограждения зоны производства работ от улицы Большевиков до улицы Димитрова. Там установили временные дорожные знаки, включая «Ограничение максимальной скорости 40 км/час».

Автомобилистов просят обратить внимание на изменения.