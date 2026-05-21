В Курске КНС на Смородиновой построили на 40 процентов

В Курске продолжают строить КНС на пересечении улиц Смородиновой и Фестивальной.

- Сейчас готовность канализационной насосной станции составляет 40 процентов. Работы идут по графику. Приняты некоторые технические решения, нужно скорректировать проектную документацию,- рассказал и.о. замглавы города Евгений Полянский.

Напомним, что строительство станции нужно в связи с недостаточной мощностью КНС, возведенной как временный вариант. Проект прошел госэкспертизу.

Объект по плану должны сдан до конца текущего года.