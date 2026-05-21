Курянина, случано выстрелившего в друга, суд освободил от наказания

Дело рассматривал суд с участием присяжных Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железногорском городском суде вынесен приговор по делу с участием присяжных заседателей.

Конфликт в парке села Калиновка Хомутовского района обернулся для 47-летнего Юрия уголовным преследованием. По версии следствия, после того как один из отдыхающих ударил друга Юрия, мужчина отправился домой за ружьем. Вернувшись, он дважды выстрелил в обидчика, но промахнулся. При попытке перезарядки произошло самопроизвольное срабатывание оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил его собственный друг, сообщили в суде.

Курянину инкриминировали покушение на убийство (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 УК РФ), а также причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Он вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных. Дело было передано в Железногорский городской суд.

Присяжные заседатели признали курянина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд дал ему восемь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Но от наказания стрелок был освобожден в связи с истечением срока давности.