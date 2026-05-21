Утром в центре Курска сгорел автомобиль

21 мая в 07:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступила информация о возгорании машины в Курске на улице Луначарского.

На место происшествия были направлены силы и средства: пожарные ПСЧ №4 Курска, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации огня. В результате пожара огнем поврежден автомобиль марки "Лада Калина".

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 12 человек личного состава и четыре единицы техники. От Главного управления МЧС России по Курской области в ликвидации участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщили в ведомстве.