Курск
НовостиОбщество21 мая 2026 8:52

21 мая в Курской области столбик термометра покажет +32

Осадков нет в прогнозе
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе стоит жара

21 мая в Курской области будет переменная облачность, но дождя ждать не стоит. Ветер подует с востока, днем усилится до 9-14 метров в секунду.

Днем воздух в регионе прогреется до жарких +27...+32 градусов.

Видимость будет хорошей, в пределах 3-7 километров.

По данным ГУ МЧС региона, в Курской области радиационная, химическая и бактериологическая обстановка находится в пределах нормы. Уровень естественного радиационного фона составляет 9-13 микрорентген в час (мкР/ч). Это безопасный показатель, поскольку допустимый уровень, согласно санитарным правилам (СанПиН 2.6.1.2523-09), составляет до 50 мкР/ч.

Общее загрязнение воздуха в регионе умеренное. Важно отметить, что по данным официальных ведомств (ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России), превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не обнаружено.