В десятках домов Курска снизят параметры горячего водоснабжения

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В мэрии Курска сообщили, что для того, чтобы не отключать горячую воду на время реконструкции тепломагистрали, часть домов города переведены на временную схему. Из-за этого до 31 июля включительно здесь возможно снижение параметров горячего водоснабжения.
Иными словами, в часы минимального потребления температура горячей воды будет ниже нормы.
Снижение параметров возможно в домах по следующим адресам:
ул. Ленина, 2, 8;
ул. Почтовая, 2, 15, 18а, 19, 22, 23, 26;
ул. Радищева, 6, 8, 13/15, 14/20, 16, 23, 25;
ул. Марата, 22, 24А;
ул. Урицкого, 16, 16/1, 18, 20, 20б, 22, 29, 29а, 31;
ул. Димитрова, 2/37а, 2/37а1, 2/37а2, 4, 12, 12а, 16;
ул. Семеновская, 3.