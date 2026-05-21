В десятках домов Курска снизят параметры горячего водоснабжения

Горячую воду "охладят" на два с лишним месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Курска сообщили, что для того, чтобы не отключать горячую воду на время реконструкции тепломагистрали, часть домов города переведены на временную схему. Из-за этого до 31 июля включительно здесь возможно снижение параметров горячего водоснабжения.

Иными словами, в часы минимального потребления температура горячей воды будет ниже нормы.

Снижение параметров возможно в домах по следующим адресам:

ул. Ленина, 2, 8;

ул. Почтовая, 2, 15, 18а, 19, 22, 23, 26;

ул. Радищева, 6, 8, 13/15, 14/20, 16, 23, 25;

ул. Марата, 22, 24А;

ул. Урицкого, 16, 16/1, 18, 20, 20б, 22, 29, 29а, 31;

ул. Димитрова, 2/37а, 2/37а1, 2/37а2, 4, 12, 12а, 16;

ул. Семеновская, 3.