В результате атак ВСУ за минувшие сутки есть разрушения под Курском

За минувшие сутки, с 9:00 20 мая до 9:00 21 мая, над Курской областью сбито 76 беспилотников ВСУ различного типа. 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и трижды беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, сообщил глава региона Александр Хинштейн

К сожалению, в результате атаки дрона в Глушковском районе Курской области, которая произошла 18 мая, в больнице скончалась местная жительница.

В результате атак в поселке Селекционный Льговского района Курской области повреждены фасад здания котельной, фасад амбара, а в здании администрации посечено остекление. Также выбиты окна в многоквартирном доме и произошло частичное возгорание кровли ангара.

Пострадавших нет за прошедшие сутки.