В Курске возобновили строительство футбольного манежа за почти два миллиарда рублей

Возобновлено строительство крытого футбольного манежа на улице Тускарной в Курске, сообщили в Правительстве региона. Работы стартовали еще в 2022 году, но потом были заморожены. Аванс, большая часть которого составляли федеральные средства, почти что не был отработан.

В результате оптимизации проекта удалось значительно снизить стоимость строительства. Ее удешевили с 2,5 до 1,9 млрд рублей. В 2026 году при поддержке Минспорта России работы на долгострое возобновились по госпрограмме «Спорт России».

Сейчас на строительную площадку завезли металлоконструкции. Рабочие монтируют фасад. До конца этого года планируется полностью закрыть контур здания и выполнить отделку.