Добровольцы из девяти регионов России работают в курском приграничье

В лагере «Курский рубеж» продолжается 21-я смена. В ней принимают участие представители девяти регионов России. Добровольцы восстанавливают крыши, заборы, а также разбирают завалы, проводят подомовой обход в трех районах приграничья: Льговском, Рыльском, Большесолдатском.

Сейчас участники лагеря пришли на помощь семье, дом которой серьезно пострадал после атаки. В строении повреждена крыша, выбиты окна, а также разрушен гараж. Волонтеры помогают разобрать завалы и убрать мусор. Следующим этапом начнут восстановление крыши дома.

За все время в работе этого лагеря приняли участие 618 человек из 69 регионов России. Удалось восстановить почти 145 домов, благоустроить 78 дворов. С территорий, которые подвергались обстрелам ВСУ, волонтеры вывезли более 1 910 тонн мусора.

Активисты «Курского рубежа» также помогали в ликвидации последствий семи ударов по жилым кварталам Курска, Льгова и Рыльска. Также волонтеры восстановили тепловой контур десяти социальных учреждений.