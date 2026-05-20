Курянка ранила знакомую осколками бутылки

В Курске в суд передали дело против местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, конфликт произошел после совместного употребления алкоголя еще прошлой осенью. Женщина со своим сожителем отдыхала в одном из городских скверов. Пара распивала спиртное на скамейке. Вскоре девушка заметила одиноко сидящую неподалеку женщину, также употреблявшую алкоголь. После короткого разговора женщина пригласила новую знакомую присоединиться к их компании. К тому моменту к паре присоединился еще один мужчина.

В ходе беседы выяснилось, что новая знакомая проживает неподалеку, и было принято решение продолжить вечер у нее дома. Компания отправилась в гости, где застолье продолжилось с "согревающими" напитками. В какой-то момент между женщинами вспыхнула словесная перепалка, переросшая в потасовку.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курянка схватила бутылку из-под спиртного, стоявшую на кухонном столе, и ударила ею хозяйку квартиры по голове. Осколки стекла разлетелись, ранив женщине лоб и предплечье.

Заявление в полицию от пострадавшей поступило лишь спустя два дня. Обвиняемая раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину.

В настоящее время уголовное дело по статье 111 части 2 пункта "з" Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") завершено. В ближайшее время оно будет передано на рассмотрение в суд, сказали в полиции.