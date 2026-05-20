НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:59

Курянин бил 10-летнего сына, когда тот пытался защитить мать

Мужчина заплатит 15 тысяч рублей государству
Ольга ДАНИЛОВА

Медвенский районный суд трижды привлек к административной ответственности местного жителя по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев своему маленькому сыну.

В суде выяснилось, что во время частых ссор между курянином и его супругой 10-летний сын пытался защитить мать, прося отца прекратить нецензурную брань. В ответ на это мужчина наносил ребенку подзатыльник и пощечины.

Постановлениями суда курянин признан виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ трижды. За каждое правонарушение суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.

Постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, добавили в ведомстве.