Житель Курской области хранил "траву" в книге

Горшеченский районный суд приговорил мужчину за хранение наркотиков в книге.

В сентябре 2023 года 42-летний курянин нашел дикорастущую коноплю, собрал ее части, высушил и хранил дома для личного употребления. Часть наркотического вещества он спрятал в металлической банке, а другую – среди страниц книги. При задержании сотрудники оперативной службы изъяли 16,38 грамма конопли, что является значительным размером, пояснили в суде.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.