В Курске на Полугоре будут транслировать спектакль "Современника"

21 и 22 мая в Курске проходят гастроли Московского театра «Современник». На сцене драмтеатра курянам представят спектакль «Женитьба Бальзаминова».

Те, кто не смог купить билеты на эту постановку, могут ее посмотреть в формате прямой трансляции на самом большом городском экране, расположенном на Полугоре. Начало показов - в 18:30, сообщили в мэрии Курска.

Также трансляция будет доступна на официальной странице губернатора Курской области в социальной сети.

Это постановка режиссера Сергея Газарова создана по пьесе Александра Островского. В спектакле заняты известные артисты театра и кино: Марина Неелова, Алена Бабенко, Дмитрий Смолев, а также Дарья Белоусова и Виктория Романенко.