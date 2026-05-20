Курянка украла полмиллиона рублей с карт своих знакомых

Жительница Горшеченского района осуждена за кражу более полумиллиона рублей с банковских счетов.

37-летняя женщина, по данным следствия, пользуясь доверием 44-летней знакомой, оформила на нее три банковские карты. Не имея возможности самостоятельно ими распоряжаться, женщина передала карты обвиняемой. Впоследствии курянка использовала карты для оформления кредитов, оплаты покупок, переводов на свой счет и других операций, причинив ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей, рассказали в суде.

Кроме того, сожитель 44-летней женщины также доверил воровке свою банковскую карту для оплаты коммунальных услуг. Однако, без его согласия, она перевела с его счета более четырех тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Всего в ходе расследования было установлено восемь эпизодов хищения денег.

В суде курянка частично признала свою вину, заявив, что переводы совершались с ведома и согласия знакомых. Обвиняемая возместила своим знакомым более 300 тысяч рублей.

Суд признал курянку виновной по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. По совокупности преступлений суд оштрафовал ее на 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил, пояснили в суде.