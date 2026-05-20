НовостиПолитика20 мая 2026 7:05

За сутки под Курском в результате ударов ВСУ ранены три человека

Пострадавшие есть в двух районах области
Светлана ВОЛКОВА
Ситуация в регионе остается напряженной

За минувшие сутки, с 09:00 19 мая до 09:00 20 мая, над Курской областью сбито 99 беспилотников ВСУ различного типа. 104 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Корочка Беловского района Курской области пострадала 66-летняя женщина, в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены двое мужчин 60-ти и 44-х лет. Все они доставлены в Курскую облбольницу.

Кроме того, как сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, скончался раненный в результате удара по Глушковскому району 18 мая.

В деревне Тереховка Рыльского район Курской области повреждена крыша мастерской агрофирмы, а в деревне 1-е Яньково - автомобиль и остекление в двух домах.

В курском селе Пены Беловского района был поврежден объект энергетики. Из-за этого не было света в трех населенных пунктах