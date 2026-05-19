Два человека ранены в Курской области при ударе украинского беспилотника

В Курской области украинский беспилотник нанес удар по селу Сторожевое Большесолдатского района, ранения получили два человека. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

У 60-летнего пострадавшего слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. 43-летний мужчина получил акубаротравму и осколочные ранения головы, шеи, руки и ноги.

- Оба находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь, - рассказал глава Курской области.

При первой возможности пострадавших доставят в областной центр.