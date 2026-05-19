Под Курском огонь уничтожил КАМАЗ

В 00:05 19 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Юбилейный Курского района.

К месту происшествия были направлены пожарные ПСЧ №5 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытии пожарные приступили к ликвидации возгорания. Пожар был полностью потушен в 00:27. В результате огнем уничтожен поливомоечный КамАЗ на всей площади возгорания. Пострадавших нет, сообщает МЧС региона.

К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники, из них от МЧС России — семь человек и две единицы техники.

Причина пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются.