Курские педагоги за свой счет проходили медосмотры

Работники образовательного учреждения обратились в прокуратуру Медвенского района Курской области по вопросу восстановления их трудовых прав.
Четыре сотрудника местной школы прошли обязательные периодические медицинские осмотры за свой счет, а работодатель меры по возмещению расходов не принял, сообщили в ведомстве.
Это противоречит требованиям трудового законодательства.
По результатам проверки прокуратура района внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения и вернуть работникам деньги, которые они потратили на медосмотр.
Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.