Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 10:09

Курские педагоги за свой счет проходили медосмотры

Теперь работники курской школы пытаются вернуть свои деньги
Ольга ДАНИЛОВА
В ведомство пожаловались четыре сотрудника школы

В ведомство пожаловались четыре сотрудника школы

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работники образовательного учреждения обратились в прокуратуру Медвенского района Курской области по вопросу восстановления их трудовых прав.

Четыре сотрудника местной школы прошли обязательные периодические медицинские осмотры за свой счет, а работодатель меры по возмещению расходов не принял, сообщили в ведомстве.

Это противоречит требованиям трудового законодательства.

По результатам проверки прокуратура района внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения и вернуть работникам деньги, которые они потратили на медосмотр.

Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.