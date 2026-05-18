Курские педагоги за свой счет проходили медосмотры

В ведомство пожаловались четыре сотрудника школы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работники образовательного учреждения обратились в прокуратуру Медвенского района Курской области по вопросу восстановления их трудовых прав.

Четыре сотрудника местной школы прошли обязательные периодические медицинские осмотры за свой счет, а работодатель меры по возмещению расходов не принял, сообщили в ведомстве.

Это противоречит требованиям трудового законодательства.

По результатам проверки прокуратура района внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения и вернуть работникам деньги, которые они потратили на медосмотр.

Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.