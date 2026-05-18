Глава района нецензурно выругался во время планерки Правительства Курской области

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался нецензурными словами во время оперативного совещания Правительства региона, которое проходило 18 мая в режиме онлайн.

Трансляция совещания по традиции шла онлайн в соцсетях и доступна всем жителям региона в записи.

Губернатор Александр Хинштейн попросил главу района отчитаться по поводу жалоб жителей села Любимовка по вопросам водоснабжения. Глава района, по всей видимости, испытывал трудности с подключением и не слышал, что к нему обращаются, но микрофон у него работал.

- Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями, - отреагировал губернатор, сразу же переключившись на другой муниципалитет.