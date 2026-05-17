88 беспилотников сбили над Курской областью за минувшие сутки

За минувшие сутки в Курской области сбили 88 украинских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн утром воскресенья, 17 мая. Кроме того, 115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

К сожалению, в приграничье ранения получили три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина. У него зафиксировали множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава. От госпитализации отказался. Также поврежден погрузчик.

Вблизи хутора Фонов Рыльского района пострадала 69-летняя женщина. От госпитализации курянка отказалась. Повреждены хозпостройки. А в деревне Некрасово ранен 66-летний мужчина. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Также во Льгове посекло фасад недействующего ангара. В поселке имени Куйбышева Рыльского района повреждено остекление и фасад магазина. В селе Верхняя Груня Кореневского района пострадал объект энергетики. В четырех населенных пунктах нарушена поставка ресурса.