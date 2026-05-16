Запрет на майнинг предлагают ввести в Курской области

Решение поможет защитить бытовых и социальных потребителей от перебоев со светом, объяснили в Правительстве региона Фото: Светлана ВОЛКОВА.

На Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Александра Новака обсудили запрет на майнинг в приграничных районах Курской области

В заседании приняла участие заместитель губернатора Курской области Елена Атанова. Одной из тем была инициатива о временном запрете майнинга в приграничных районах области, сообщили в Правительстве региона.

Инициатива ограничений была выдвинута правительством Курской области по поручению главы региона Александра Хинштейна. Ее цель – предотвратить риски энергетического дефицита в Курской области, поскольку система энергоснабжения здесь постоянно обстреливается ВСУ, пояснили курские власти. При этом восстановление инфраструктуры в приграничье требует времени и ресурсов.

- Запрет на майнинг цифровой валюты позволит оперативно осуществлять полное отключение объектов юридических и физических лиц, — заявила на комиссии заместитель губернатора Курской области Елена Атанова.

Этот запрет затронет приграничные районы области, он носит временный характер, добавили чиновники. Вопросы ограничения энергопотребления некоторым категориями пользователей вошли в повестку Правительственной комиссии как часть подхода к обеспечению энергетической безопасности регионов.