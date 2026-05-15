В Курске судят 18-летних, обстрелявших остановку из пневматики

В Курске двое молодых людей предстанут перед судом за вандализм. Они разбили стекла остановки из пневматического пистолета.

Мировому судье судебного участка № 4 Центрального округа Курска передано уголовное дело в отношении двух 18-летних молодых людей. Их обвиняют в вандализме – стрельбе по остеклению остановки общественного транспорта.

По версии следствия, в январе 2026 года, в ночное время, находясь в автомобиле, молодые люди специально обстреляли из пистолета с металлическими сферическими пулями по остановочному павильону на остановке «Полет». Павильон принадлежит Комитету ЖКХ Курска. В результате было разбито каленое стекло остановки.

Как следует из материалов дела, молодые люди катались по городу с двумя подругами. После того как одну из девушек отвезли домой, оставшиеся в машине, стоявшей напротив остановки «Полет», решили развлечься. Один из парней предложил другому пострелять из пневматического пистолета, находившегося в бардачке, по бутылке у остановки. После того как первая бутылка была разбита, стрелок решил направить пистолет на саму остановку, разбив одно из стекол. Его товарищ, увидев это, взял тот же пистолет и выстрелил в остановку, разбив второе стекло. При этом он снимал происходящее на телефон и отправил видео своей подруге, которая впоследствии выложила его в мессенджер.

Экспертиза оценила стоимость двух разбитых стекол в 20 тысяч рублей. Материальный ущерб по делу возмещен.

Назначено предварительное слушание, сказали в суде.