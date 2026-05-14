В результате атак ВСУ под Курском ранен человек, есть разрушения

Атаки на приграничье продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 13 мая до 9:00 14 мая, над Курской областью сбито 84 беспилотника ВСУ различного типа, сообщил оперативный штаб региона. 67 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак вблизи поселка Зеленино Рыльского района ранен человек. В селе Макеево повреждена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области повреждены крыша домовладения, а также дворовые постройки, крыша, фасад и окна дома. В районном центре Рыльск в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление балкона в МКД.

Вблизи села Новый Мир Льговского района Курской области поврежден автомобиль. В поселке Селекционный загорелся металлический ангар.

Погибших нет.