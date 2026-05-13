Под Курском в реке утонул 70-летний мужчина

В Курском районе в реке был обнаружен погибший мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по региону 13 мая. Бездыханный мужчина был обнаружен на реке Рать вблизи деревни Карасевка.

- Местными жителями из воды было извлечено тело мужчины 1956 года рождения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Уточняется, что на место происшествия выезжали шесть спасателей и две единицы техники.