В Курской области будут судить женщину, оскорбившую полицейских и разгромившую служебный кабинет

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Жительницу Белгородской области обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 4 апреля 2026 года полицейские остановили на стационарном посту пропуска автомобиль такси для проверки документов. Нетрезвая обвиняемая находилась в машине в качестве пассажира.

- Женщина выразила недовольство длительностью проверки, вступила в конфликт с сотрудниками полиции, - сообщает прокуратура Октябрьского района.

Обвиняемая оскорбила полицейских, а когда ее доставили в отдел полиции, принялась вымещать злость на имуществе служебного помещения. Женщина сломала стол, вырвала магнитный замок двери и бросила в полицейского стационарный телефон.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.