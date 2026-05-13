Под Курском мужчину обвиняют в двойном убийстве

В Курской области в суд передали дело по обвинению мужчины в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 19 февраля 2026 года в деревне Зорино Курского района мужчина вместе с супружеской парой распивал спиртное в хозяйственной постройке. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора из-за ревности.

Обвиняемый нанес 54-летнему оппоненту несколько ударов ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Увидев это, супруга погибшего выразила свое возмущение. В ответ изверг нанес 48-летней женщине не менее пяти ударов ножом в шею и грудь и та тоже погибла.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, сообщили в СК региона.