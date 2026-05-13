В Курске братьев задержали с 16 кило наркотиков

Двое братьев 35 и 30 лет, жители Курска, задержаны по подозрению в покушении на незаконный сбыт более 16 килограммов наркотиков, сообщает УМВД региона.

По данным следствия, куряне занимали позиции крупных оптовых закладчиков. Значительные партии синтетических наркотиков они хранили и фасовали в арендованном гараже на проспекте Клыкова, используя его как склад. Планировалось распространение запрещенных веществ на территории Курской области через оптовые тайники-закладки. О

Оперативники изъяли свыше трех тысяч готовых к сбыту свертков с наркотиками. Часть запрещенных веществ обнаружена при досмотре автомобиля, использовавшегося для доставки наркотиков на склад. Экспертиза подтвердила наличие семи видов запрещенных веществ общим весом более 16 килограммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт наркотических средств" (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ведется следствие.