В курском медуниверситете сменился ректор

По итогам тайного голосования новым ректором Курского государственного медицинского университета (КГМУ) стал 42-летний Василий Гаврилюк, ранее занимавший пост проректора по образовательной деятельности, сообщили в Правительстве региона.

Василий Гаврилюк – выпускник КГМУ с отличием (2006 г.). Его профессиональные достижения отмечены престижными наградами: он является лауреатом премии губернатора в области науки и инноваций для молодых ученых и специалистов (2011 г.), победителем конкурса молодых преподавателей от Благотворительного фонда В. Потанина (2012 г.) и лауреатом II Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов.

Врач высшей квалификационной категории, детский хирург и детский уролог-андролог, Василий Гаврилюк является автором и соавтором более 370 научных статей, десяти монографий и четырех патентов на изобретение.

На посту ректора Василий Гаврилюк сменил Виктора Лазаренко, возглавлявшего вуз с 2009 года. Виктор Лазаренко покинул должность в связи с достижением предельного возраста для ректора – 70 лет.