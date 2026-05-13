Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 10:05

В курском медуниверситете сменился ректор

КГМУ возглавил 42-летний Василий Гаврилюк
Светлана ВОЛКОВА
Прежний ректор покинул пост в связи с достижением предельного возраста

Прежний ректор покинул пост в связи с достижением предельного возраста

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам тайного голосования новым ректором Курского государственного медицинского университета (КГМУ) стал 42-летний Василий Гаврилюк, ранее занимавший пост проректора по образовательной деятельности, сообщили в Правительстве региона.

Василий Гаврилюк – выпускник КГМУ с отличием (2006 г.). Его профессиональные достижения отмечены престижными наградами: он является лауреатом премии губернатора в области науки и инноваций для молодых ученых и специалистов (2011 г.), победителем конкурса молодых преподавателей от Благотворительного фонда В. Потанина (2012 г.) и лауреатом II Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов.

Врач высшей квалификационной категории, детский хирург и детский уролог-андролог, Василий Гаврилюк является автором и соавтором более 370 научных статей, десяти монографий и четырех патентов на изобретение.

На посту ректора Василий Гаврилюк сменил Виктора Лазаренко, возглавлявшего вуз с 2009 года. Виктор Лазаренко покинул должность в связи с достижением предельного возраста для ректора – 70 лет.