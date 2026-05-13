НовостиПроисшествия13 мая 2026 11:59

В Курске на Серегина сгорел гараж

ЧП произошло в ночь на 13 мая
Ольга ДАНИЛОВА

12 мая в 23:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже в Курске на улице Серегина.

На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №6, сотрудники полиции, бригады скорой помощи, аварийные службы электросетей и газовая служба.

В результате возгорания огнем поврежден гараж на площади 100 квадратных метров, сообщили в МЧС региона. На ЧП выезжали 16 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России по Курской области – семь человек и две единицы техники.