В результате атак ВСУ в Курской области повреждены дома и автомобили

За минувшие сутки, с 9:00 12 мая до 9:00 13 мая, над Курской областью сбито 110 беспилотников ВСУ различного типа, сообщили в оперативном штабе региона. 119 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области. 17 раз беспилотники ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области повреждены остекление и кабель интернета, также посечен кузов автомобиля.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области поврежден фасад здания.

В селе Щекино Рыльского района повреждены фасад и остекление двух домов, а также автомобиль. А в деревне Викторовка — забор и остекление здания.

В городе Льгове Курской области повреждены три домовладения, там посечены крыши, фасады, выбиты окна.

В деревне Корочка Беловского района Курской области гараж и стоявший в нем автомобиль полностью уничтожены огнем. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.