Контрольно-счетная палата Курска обнародовала результаты проверок

747 нарушений на 60 миллионов рублей касаются оформления документов по муниципальным контрактам

Контрольно-счетная палата Курска представила результаты проверок экспертно-аналитических мероприятий за прошлый год.

Всего в Курске нашли 823 нарушения. Больше всего - 747 нарушений на 60 миллионов рублей - касаются оформления документов при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Еще 32 связаны с несвоевременным составлением и предоставлением отчетности о достижениях распорядителями и исполнителями бюджетных средств. Три нарушения на 1,4 миллиарда рублей касаются просроченной дебиторской задолженности. Ее урегулирование сейчас идет в рамках досудебного урегулирования.

41 нарушение на полмиллиона рублей выявлено в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

В результате проверок два руководителя привлечены к административной ответственности и девять должностных лиц — к дисциплинарной, сообщили в мэрии.