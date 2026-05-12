НовостиЭкономика12 мая 2026 13:56

Контрольно-счетная палата Курска обнародовала результаты проверок

Больше всего нарушений касаются муниципальных контрактов
Светлана ВОЛКОВА
747 нарушений на 60 миллионов рублей касаются оформления документов по муниципальным контрактам

Контрольно-счетная палата Курска представила результаты проверок экспертно-аналитических мероприятий за прошлый год.

Всего в Курске нашли 823 нарушения. Больше всего - 747 нарушений на 60 миллионов рублей - касаются оформления документов при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Еще 32 связаны с несвоевременным составлением и предоставлением отчетности о достижениях распорядителями и исполнителями бюджетных средств. Три нарушения на 1,4 миллиарда рублей касаются просроченной дебиторской задолженности. Ее урегулирование сейчас идет в рамках досудебного урегулирования.

41 нарушение на полмиллиона рублей выявлено в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

В результате проверок два руководителя привлечены к административной ответственности и девять должностных лиц — к дисциплинарной, сообщили в мэрии.